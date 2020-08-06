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Банки.ру
Банки.ру

Международные резервы России выросли за неделю на 9,1 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАСС09:05
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:14
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

Известия10:46
Вести.Ru

Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

Вести.Ru10:01
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Service09:23
Царьград

«Санкции, рестрикции - всё плохо»: Русское золото как знак реального положения России

Царьград10:50
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

ТАСС09:05
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUM09:28

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
Минфин предложил сократить расходы на Крым
РИА Новости07:40
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Дрифт на льду в новом геймплейном ролике DiRT 5

Команда Codemasters отметила, что гоночная аркада всё ещё находится в разработке, так что игровой процесс и графика ещё могут слегка измениться, но ролик, тем не менее, позволяет взглянуть на заезды по льду в Норвегии в рамках режима Ice Breaker.
3DNews13:27

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

«Речь идет о переориентации внешней политики Минска в сторону заметного сближения с Киевом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя поручение главы Белоруссии Александра Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными под Минском россиянами.
Взгляд.ру07:42

Pirelli завершила расследование причин повреждения шины на болиде Квята

В компании производителя шин Pirelli Motorsport завершили расследование причины повреждения шины болида российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, попавшего в аварию на Гран-при Великобритании "Формулы-1".
РИА Новости13:10
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159 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО07:35
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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