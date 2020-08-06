Дрифт на льду в новом геймплейном ролике DiRT 5

Команда Codemasters отметила, что гоночная аркада всё ещё находится в разработке, так что игровой процесс и графика ещё могут слегка измениться, но ролик, тем не менее, позволяет взглянуть на заезды по льду в Норвегии в рамках режима Ice Breaker.