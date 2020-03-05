Экономика
ФинмаркетМеждународные резервы РФ за неделю выросли на $6,9 млрд
По состоянию на 21 февраля международные резервы равнялись $563,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,9 млрд, или на 1,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подает в суд на российскую компанию Promobot, пишет TMZ.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Авто
В России автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Bosch анонсировала новую систему контроля водителей, которая призвана сделать движение на дорогах безопаснее.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Кино
Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Политика
Почти три четверти россиян поддерживают бесплатный доступ к интернет-сервисам - «Авито»
Почти три четверти россиян поддерживают инициативу по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Экономика
В Курганской области будет увеличена добыча скандия
Как сообщает портал Advis.ru, компания «Далур» в Курганской области планирует в текущем году увеличить объем извлеченного из земли металла в 3,7 раза – до одной тонны.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Армия и оружие
Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео
Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Финансы
«Деловая Россия» предложила ЦБ сделать ипотеку доступнее
"Деловая Россия" предложила Банку России повысить доступность ипотеки в стране: если речь идет об использовании льгот при кредитовании, то необходимо разрешить банкам оценивать совокупный доход созаемщиков, а не каждого из членов семьи, следует из предложения организации, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Здоровье
Вернувшихся из Южной Кореи мать и ребенка проверят на коронавирус в Якутске
По имеющимся данным, мать ребенка обратилась к врачам детской городской больницы в Якутске.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.