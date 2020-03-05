Банк России сообщил о недельном росте международных резервов на 6,9 миллиарда долларов, или на 1,2%, до 570 миллиардов. Данные ЦБ привел по состоянию на конец дня 28 февраля. Причиной Центробанк указал положительную переоценку и покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы России за прошлую неделю выросли до $570 млрд

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