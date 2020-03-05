Финансы
КомпанияМеждународные резервы России за прошлую неделю выросли до $570 млрд
Банк России сообщил о недельном росте международных резервов на 6,9 миллиарда долларов, или на 1,2%, до 570 миллиардов. Данные ЦБ привел по состоянию на конец дня 28 февраля. Причиной Центробанк указал положительную переоценку и покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Россия за неделю увеличила международные резервы почти на 7 млрд долларов
Экономика сегоднявчера в 09:57
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Комментарии
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Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
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Steam начала тестировать новостной центр
События и объявления добавляются в новостной центр на основе нескольких источников, которые можно настраивать: игра находится в библиотеке; игра находится в списке желаемого; пользователь подписался на страницу игры в магазине; игра рекомендована; новость из блога Steam (для всех) или блога Steamworks (для разработчиков Steamworks).
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Общество
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Экономика
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
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Общество
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Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Спорт
На этапе Кубка мира в Норвегии в спринте Большунов стал пятым
Игры
Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Шоу-бизнес
Катя Гордон написала заявление на бывшего мужа
Бывший супруг Кати Гордон опубликовал компрометирующее видео, на котором Екатерина запечатлена в нетрезвом состоянии и демонстрирует неадекватное поведение.
Автоспорт
ФИА выступила с заявлением по поводу соглашения с «Феррари»
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Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Политика
Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
В Кургане за ночь сгорели несколько автобусов
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Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Авто
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.