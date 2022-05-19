КоммерсантъМеждународные резервы России за неделю снизились на $6,4 млрдМеждународные резервы России за неделю с 6 по 13 мая сократились на 1,1% или на $6,4 млрд, составили $585,7 млрд, сообщил Центробанк.КоммерсантъЗа 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов.ПРАЙММеждународные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Finam.RuПосле начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд.ВедомостиЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruКомсомольская правдаREGNUMRT на русскомНТВПодробнее о событииМеждународные резервы России за неделю снизились на $6,4 млрдКоммерсантъ09:53Международные резервы за неделю снизились на $6,4 млрдExpert.ru09:28Международные резервы РФ снизились за неделю на $6,4 млрдFinam.Ru09:14Международные резервы РФ за неделю снизились до $585,7 млрдТАСС09:17Международные резервы России сократились на 1,1% за неделюRT на русском09:11Банк России: международные резервы страны уменьшились с 6 по 13 мая на 1,1%ПРАЙМ09:04Международные резервы РФ за неделю сократились на $6,4 млрдФинмаркет09:01Показать ещёОценить44Поделиться