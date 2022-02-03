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Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 28 января сократились на $5,5 млрд и составили $634,1 млрд, говорится в материалах Банка России.
ТАСС
Резервы снизились на 0,9% под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, уточнил регулятор.
ТАСС
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
Finam.Ru
Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд
Ведомостивчера в 08:39
Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд
REGNUMвчера в 08:38
Международные резервы РФ за неделю по 28 января сократились на 0,9%, до м634,1 миллиарда долларов
ПРАЙМвчера в 08:02
Объём международных резервов РФ с 21 по 28 января уменьшился на 0.9%
АК&Мвчера в 08:26
Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд
ТАССвчера в 08:24
Международные резервы РФ сократились на $5,5 млрд
Expert.ruвчера в 08:21
Международные резервы РФ сократились до 634,1 млрд долларов
ФАНвчера в 08:31

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