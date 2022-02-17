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Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрд

Международные резервы РФ на 11 февраля выросли на $4,7 млрд, и составили $639,6 млрд, говорится в материалах Банка России.
ТАСС
По состоянию на 4 февраля международные резервы равнялись $634,9 млрд.
Финмаркет
Резервы увеличились на 0,7% главным образом в результате положительной переоценки, уточняет регулятор.
ТАСС
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму
Российская газета08:19
Объём международных резервов РФ с 4 по 11 февраля увеличился на 0.7%
АК&М08:18
Международные резервы России выросли с 4 по 11 февраля на 0,7% и повторили исторический максимум
ПРАЙМ08:03
Международные резервы России вернулись к историческому максимуму
REGNUM08:13
Международные резервы России повторили исторический максимум
Вечерняя Москва08:12
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрд
Финмаркет08:04
Международные резервы России за неделю увеличились на $4,7 млрд
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