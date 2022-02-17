Президент России Владимир Путин не говорил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о том, что инициатива о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будет приниматься во внимание.
"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", — сказал Путин на коллегии МВД.
В Москве полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в вербовке новых членов в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и изнасиловании 14-летней школьницы.