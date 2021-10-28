Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу

Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.