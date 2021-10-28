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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 22 октября 2021 года составили $621,6 млрд, увеличившись за неделю на $1,3 млрд, говорится в материалах
 Банка России.
ТАСС
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
ТАСС
Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд
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Международные резервы России за неделю выросли на 1,3 млрд долларов
Комсомольская правдавчера в 09:59
Международные резервы России обновили исторический максимум
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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд
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