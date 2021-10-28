Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Глава Trafigura Джереми Вейр / Кадр YouTube Главный исполнительный директор сингапурской транснациональной компании Trafigura Джереми Вейр заявил, что инвестиции, которые сегодня осуществляет компания «Роснефть», имеют колоссальное значение для мировой экономики.
Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.