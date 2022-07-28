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Международные резервы России за неделю выросли на $1,7 млрд, до $567 млрд

Объем международных резервов России составил $567 млрд на 22 июля.
Коммерсантъ
Центробанк объяснил динамику «положительной переоценкой».
Коммерсантъ
"Объем международных резервов по состоянию на 22 июля составил 567 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
ПРАЙМ
Около половины золотовалютных резервов России заморожено из-за санкций, введенных в ответ на военную операцию РФ на Украине.
Коммерсантъ

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Международные резервы РФ с 15 по 22 июля выросли на 0,3%
Finam.Ru09:07
Международные резервы России с 15 по 22 июля увеличились до $567 млрд
ТАСС09:27
Объём международных резервов России увеличился до $567 млрд
RT на русском09:18
Международные резервы России за неделю выросли на $1,7 млрд, до $567 млрд
Коммерсантъ09:16
Международные резервы России выросли за неделю на $1,7 млрд
Ведомости09:43
Международные резервы РФ с 15 по 22 июля выросли на $1,7 млрд
Интерфакс09:05
Банк России: международные резервы страны выросли до 567 миллиардов долларов с 15 по 22 июля
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