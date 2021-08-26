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Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на $1,8 млрд и составили $595,6 млрд, говорится в материалах Банка России. По состоянию на 13 августа международные резервы составляли $593,8 млрд.В источнике

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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Финмаркет09:25
Объём международных резервов с 13 по 20 августа увеличился на 0.3%
АК&М09:41
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд
REGNUM09:29
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд
ТАСС09:29
Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов
Взгляд.ру10:01
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд
Деловое.ТВ09:09
Банк России: международные резервы с 13 по 20 августа выросли на 0,3%, до $595,6 миллиарда
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