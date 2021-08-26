Международные резервы РФ по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на $1,8 млрд и составили $595,6 млрд, говорится в материалах Банка России. По состоянию на 13 августа международные резервы составляли $593,8 млрд.

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