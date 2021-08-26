Международные резервы РФ по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на $1,8 млрд и составили $595,6 млрд, говорится в материалах Банка России. По состоянию на 13 августа международные резервы составляли $593,8 млрд.В источнике
Постоянный представитель Китая при ООН Чэнь Сюй призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина, чтобы выяснить, являются ли они источниками происхождения коронавируса.
Ученые КФУ предположили, если в карбонатных коллекторах (известняки, мел, доломиты) применить технологию горения на месте, карбонатные минералы не выступят препятствием, а напротив, положительно повлияют на процесс горения.