Общество

RT на русскомRT на русскомМеждународный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
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с чего всё началось
Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает
 пресс-служба Минюста.
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