Общество
RT на русскомМеждународный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России
По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
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Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
Пишет Омск 11:35
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Космос
В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru 14:28
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Путешествия
Хакасия готовится принять исторический рейс с туристами
В правительстве РХ называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.
Хакасия 00:12
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Общество
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Известия 19:07
Хоккей
ИИХФ сдвинула даты проведения чемпионата мира-2021
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на внеочередном конгрессе утвердила даты проведения чемпионата мира 2021 года.
Матч ТВ 10:18
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Футбол
«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии
Аргументы и Факты 19:28
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Интернет
Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей
В рамках Всемирного саммита аналитиков 2020 года компания Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей: сверхвысокая пропускная способность, интеллектуальное взаимодействие и автономное управление.
itWeek 06:29
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11