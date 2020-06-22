Общество

RT на русскомRT на русскомМеждународный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает
 пресс-служба Минюста.
РБК10:31

Подробнее о событии

Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд

РБК11:44

Россия выиграла многомиллиардную тяжбу с беглым российским банкиром

Lenta.ru10:12

Арбитраж в Париже отклонил требования Пугачева о взыскании с России $14,5 млрд

ПРАЙМ08:53

Арбитраж в Париже отказал экс-банкиру Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд

Forbes09:54

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Взгляд.ру09:21

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Интерфакс09:07

Международный арбитраж отказал бизнесмену Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд

ТАСС10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Народные новости 09:19
274
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
933
Авто

В РФ составлен рейтинг самых дешевых автомобилей

Тарантас Ньюс вчера в 09:17
10
Музыка

Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана

Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
271
Общество

Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Росбанк не зафиксировали роста числа мошеннических сайтов-двойников, пояснили их представители.
РБК 15:30
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
465
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру 16:53
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
733
Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
65
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
308
Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21
11
Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами". Об этом сообщили журналисты из The National Interest.
Piter.tv 03:47
31
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
7
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
795
Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
1K
Футбол

Умер чемпион Европы и легенда «Милана» Пьерино Прати

В составе сборной Италии Прати стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира в 1970 году.
Матч ТВ 16:15
Космос

Запуск европейской ракеты Vega вновь отложен

Запуск 53 спутников, установленных на ракете, впервые был осуществлен в 2019 году с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако тогда произошла авария из-за разрушения двигателя второй ступени.
Популярная механика 03:51
Кино

Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
2
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,2K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Адлер

Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
Inc-news.ru 15:38
1
Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
13
Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Кино

Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Piter.tv 08:39
3
Гаджеты

NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080

В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
16
Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com вчера в 11:48
26
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
123
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Коммерсантъ 16:55
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное