Общество
ИнтерфаксМеждународный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.
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Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
ТАСС вчера в 22:28
Футбол
Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
Интерфакс-Спорт 10:48
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Энергетика
«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
Rambler News Service 10:02
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Общество
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Финансы
ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки
Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.
Вести.Ru 10:03
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Наука
Искусственный интеллект может помочь в поиске лекарств от вирусов
Ученые надеются, что их исследование поможет ускорить поиск новых противовирусных препаратов, а также даст возможность экстренного перепрофилирования уже известных лекарств: как для борьбы с SARS-CoV-2, так и в случае вспышек новых вирусных заболеваний.
Naked Science 04:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Политика
Кадыров счел неуместным искать преемников Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституцию и фразу президента России Владимира Путина «работать надо, а не преемников искать».
Компания 05:40
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 09:37
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Если человек долгое время находился на солнце, после чего он стал замечать, что у него продолжительный период времени не заживает любая рана, любое нарушение кожного покрова, то необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечает Каприн.
Evo-rus.com 20 июня в 01:47
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26