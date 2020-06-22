Общество
ИнтерфаксМеждународный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.
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Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
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Lenta.ru 06:36
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Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
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Путин подумывает о пятом президентском сроке
Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
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Общество
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
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Политика
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Общественное телевидение России 06:43
Культура
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Футбол
Заур Тедеев։ «Ростов» — большая и сильная семья, мы все выдержим
Старший тренер молодежки «Ростова» Заур Тедеев, в игре с «Сочи» руководивший нашей командой с бровки, поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что говорил игрокам в раздевалке.
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Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Общество
Татарстан выходит на второй этап снятия ограничений
Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Менделеевские новости 04:34
Экономика
Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru 10:42
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
Политика
Россия и США обсудили продление договора по вооружениям
Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.
Российская газета 10:27
Гаджеты
Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах
Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
Ридус 07:49
Общество
Microsoft объявила о закрытии Mixer и партнёрстве с Facebook
Microsoft совершенно неожиданно объявила о закрытии своего потокового сервиса Mixer — он прекратит работу уже 22 июля.
Игромания.ру 14:48
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48