Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМеждународный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.
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Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
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