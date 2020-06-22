Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМеждународный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд

РБК11:44

Россия выиграла многомиллиардную тяжбу с беглым российским банкиром

Lenta.ru10:12

Международный арбитраж отказал бизнесмену Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд

ТАСС10:10

Арбитраж в Париже отказал экс-банкиру Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд

Forbes09:54

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Взгляд.ру09:21

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Интерфакс09:07

Арбитраж в Париже отклонил требования Пугачева о взыскании с России $14,5 млрд

ПРАЙМ08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Здоровье

«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
5
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
2,1K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
648
Экономика

В Рязани планируют начать строительство моста через Оку в 2021 году

ТАСС 15:34
15
Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
126
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
303
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
123
Общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
14
Общество

Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:21
Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv 07:47
11
Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
2,2K
Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
5
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
1
Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
134
Политика

В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

По мнению Фан Синхая, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.
ТАСС 13:07
32
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
452
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
6
Политика

США ограничат выдачу виз до конца года

Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
RT на русском 16:14
1
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
847
Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
1K
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
1
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
73
Армия и оружие

SANA: ПВО Сирии отражают атаку беспилотников в Джебле

В начале июня средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 16:32
Политика

Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости 05:18
13
Технологии

Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Общество

В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
905
Общество

ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей

Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
4
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Политика

Песков: ротация в российской власти происходит постоянно

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
4,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное