Общество
ИнтерфаксМеждународный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.
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Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Общество
Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:21
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Политика
В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы
По мнению Фан Синхая, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.
ТАСС 13:07
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Политика
США ограничат выдачу виз до конца года
Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
RT на русском 16:14
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Армия и оружие
SANA: ПВО Сирии отражают атаку беспилотников в Джебле
В начале июня средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 16:32
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости 05:18
Технологии
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов
Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Общество
ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей
Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57