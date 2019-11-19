Политика

ИзвестияИзвестияМеждународный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
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Что-то новое: как Киев требует от Москвы «доказать» непричастность к поддержке терроризма

BaltNews.ee17 ноября в 02:00

Международный суд ООН обязал Россию предоставить меморандум по иску Украины

РИА Новости09:53

Суд ООН потребовал от России к декабрю подготовить ответ на иск Украины

РБК12:48

Суд ООН дал России больше года на подготовку ответа на украинский иск

ТАСС09:55

Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

RT на русском09:17

Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины

Известия11:38

Суд ООН обязал Россию ответить на украинский иск до 8 декабря

Аргументы и Факты11:45
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 вчера в 08:26
Общество

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Вести.Ru 01:14
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей

Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Известия 12:50
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
RT на русском 11:57
Футбол

«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции

Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Газета.Ru 12:46
Политика

Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.
Журналистская правда 11:51
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Экономика

Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США

Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
REGNUM 11:50
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Экономика

Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии

По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
РБК 08:10
Общество

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Телеканал 360° 11:09
Политика

Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Наука

Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

Naked Science 16 ноября в 13:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Армия и оружие

Сразу два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Впервые сразу два беспилотника ВВС США Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Газета.Ru 05:20
Политика

Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре»

Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".
SM News 07:57
Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру 10:05
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Политика

Украинский суд отпустил Ляшко под поручительство депутатов Рады

На Украине Бориспольский районный суд отпустил бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко под поручительство депутатов парламента.
Московский Комсомолец 12:04
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
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