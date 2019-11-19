Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.

Происшествия СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.

Политика Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Музыка София Ротару возобновляет выступления в России Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.

Политика Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре» Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.