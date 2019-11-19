Политика
ИзвестияМеждународный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
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Что-то новое: как Киев требует от Москвы «доказать» непричастность к поддержке терроризма
BaltNews.ee17 ноября в 02:00
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Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей
Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Футбол
«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Политика
Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса
Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Наука
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Армия и оружие
Сразу два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России
Впервые сразу два беспилотника ВВС США Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Политика
Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре»
Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Украинский суд отпустил Ляшко под поручительство депутатов Рады
На Украине Бориспольский районный суд отпустил бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко под поручительство депутатов парламента.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.