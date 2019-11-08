Политика
RT на русскомМеждународный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Единоборства
РЕН ТВ 9 ноября покажет главные бои турнира UFC Fight Night
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Футбол
Валенсия — Гранада 2:0
Общество
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
Футбол
Тренер «Тамбова» назвал победу над «Ростовом» стечением обстоятельств
Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Турция и США обсудили договоренности по курдским боевикам в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу обсудили выполнение турецко-американского соглашения по Сирии, которое было подписано 17 октября и касалось вывода бандформирований курдов из «буферной зоны» на границе Турции и САР.
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
Политика
МИД надеется на сохранение Ирана без ядерного оружия
Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на IV Московской конференции по нераспространению.
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.