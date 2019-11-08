Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

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Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

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Политика В Польше задержан один из лидеров украинских националистов Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

Армия и оружие Турция и США обсудили договоренности по курдским боевикам в Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу обсудили выполнение турецко-американского соглашения по Сирии, которое было подписано 17 октября и касалось вывода бандформирований курдов из «буферной зоны» на границе Турции и САР.

Происшествия Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.

Футбол Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит» Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.

Здоровье Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.