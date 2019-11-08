Политика
RT на русскомМеждународный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.
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Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
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Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
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Слухи указывают на возможный выход GeForce RTX 2080 Ti Super
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
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Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
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Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
Фигурное катание
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Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Спорт
Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь
Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
Общество
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Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную - в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в постановлении.
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в РФ суперкомпьютер
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов
По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.