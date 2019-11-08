Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.

Авто В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.

Политика Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.

Футбол Георгий Джикия: «Не мне судить, стал ли Бакаев лидером „Спартака“» Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). — С вами и Жиго в тройке вышел Илья Гапонов.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Единоборства Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.

Политика Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

Здоровье Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Политика У киевского консульства Польши националисты устроили акцию В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Армия и оружие В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.

Транспорт Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.

Единоборства Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.

Игры Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Футбол Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Происшествия В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".