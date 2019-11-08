Политика
RT на русскомМеждународный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.
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Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма
Коммерсантъвчера в 11:43
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Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости 13:25
Футбол
Георгий Джикия: «Не мне судить, стал ли Бакаев лидером „Спартака“»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). — С вами и Жиго в тройке вышел Илья Гапонов.
Матч ТВ 14:33
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Кино
Трейлер «Человека-невидимки» появился в Сети
Профиль 13:00
Единоборства
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Политика
Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
ТАСС 14:28
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru вчера в 14:21
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Интерфакс 14:01
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Армия и оружие
В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.
РИА Новости 12:38
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Единоборства
Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO
Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.
Allboxing.ru 08:05
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Футбол
Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша
Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
Спорт-Экспресс 08:38
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 12:27
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36