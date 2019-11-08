Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМеждународный суд ООН рассмотрит иск Украины против России

Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
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Посольство США оценило решение суда ООН по иску Украины против РФ

News.ru08:47

Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России

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Суд ООН отклонил возражения Москвы в споре с Украиной

РИА Новостивчера в 14:47

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

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Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой

РБКвчера в 11:45

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ

ТАССвчера в 10:38

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

RT на русскомвчера в 10:34
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Происшествия

Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки

В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
Питерские заметки 07:51
Культура

Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»

Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Космос

NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск

Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском вчера в 19:47
Политика

"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

REGNUM 08:16
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Известия 02:05
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Происшествия

В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

РИА Новости 07 ноября в 21:43
Хоккей

Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта

RT на русском 00:42
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Армия и оружие

ДНР завершила отвод сил из Петровского

Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Здоровье

В России стало меньше врачей скорой помощи

Согласно статистике министерства здравоохранения в России сильно сократилось число врачей скорой помощи.
EastRussia вчера в 06:33
Политика

Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 вчера в 12:48
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе

Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие

Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР

Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Вести.Ru 07:01
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
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