Политика
Rambler News ServiceМеждународный суд ООН рассмотрит иск Украины против России
Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
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Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
Питерские заметки 07:51
Культура
Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»
Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков
Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск
Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском вчера в 19:47
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Хоккей
Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Здоровье
В России стало меньше врачей скорой помощи
Согласно статистике министерства здравоохранения в России сильно сократилось число врачей скорой помощи.
EastRussia вчера в 06:33
Политика
Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе
Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР
Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Вести.Ru 07:01
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22