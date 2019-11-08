Политика
RT на русскомМеждународный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф.
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн благотворительным организациям
В США верховный суд Нью-Йорка постановил, что президент США Дональд Трамп должен выплатить ряду благотворительных организаций $2 млн.
Газета.Ru 07:08
Армия и оружие
Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии
ТК Звезда вчера в 21:21
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08:41
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
Lenta.ru 10:24
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Футбол
РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче тура
Бомбардир.ру 13:28
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Транспорт
Началась продажа билетов на поезд в Крым
Поезд №7/8 Петербург – Севастополь даст начало регулярному движению, он первым пройдет по Крымскому мосту 23 декабря в 14.00.
ФедералПресс 01:43
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром
Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
Национальная служба новостей 00:03
Политика
Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 11:38
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews 12:48
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23