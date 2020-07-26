с чего всё началось

В понедельник, 27 июля, международный терминал D в московском аэропорту «Шереметьево» возобновил свою работу после почти четырехмесячного перерыва.

Здоровье Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. 645

Футбол Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак» По информации РБК, Денис хотел бы вернуться в "Спартак". У Глушакова сохранились хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. 1

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. 28

Кино Николай Костер-Вальдау празднует 50-летие 27 июля 1970 года в Рудкёбинге родился датский актёр Николай Костер-Вальдау.

Футбол Защитник «Химок» высказался о пенальти в матче с «Зенитом» Защитник «Химок» Евгений Гапон прокомментировал эпизод на 82-й минуте финального матча Олимп-Кубка России с «Зенитом» (0:1). 29-летний футболист сфолил в своей штрафной площади на нападающем сине-бело-голубых Малкоме, после чего арбитр Владимир Москалев назначил пенальти. 1

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства. 11

Происшествия Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 408

Футбол На Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита» В ночь с 26 на 27 июля в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту прошло световое шоу, посвященное золотому дублю футбольного клуба «Зенит».

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий. 2

Политика Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 111

Экономика «Лукойл» начнёт добывать углеводороды в Сенегале По оценкам компании, извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar, запуск которого планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год, составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. 3