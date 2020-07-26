Транспорт
RuNews24.ruМеждународный терминал D в «Шереметьево» снова работает
С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами – Турцией, Англией и Танзанией. Однако подъехать к терминалу D в «Шереметьево» можно уже сейчас. Туда доставят автобусы маршрутов №№851,817 и H1.
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с чего всё началось
«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — сообщила пресс-служба компании.Известиявчера в 20:11
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Заезд автобусов №817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево возобновится в ночь на 27 июля
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