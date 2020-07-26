с чего всё началось

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами – Турцией, Англией и Танзанией. Однако подъехать к терминалу D в «Шереметьево» можно уже сейчас. Туда доставят автобусы маршрутов №№851,817 и H1.

Международный терминал D в «Шереметьево» снова работает

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Общество В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства. 146

Футбол Арбитр ФИФА Семенов: Критика Федотова понятна. Он обижен на Газпром Арбитр Алексей Николаев: Если бы все пенальти были такими очевидными, как в ворота «Химок», VAR бы не требовался 📹 Победный гол Артема Дзюбы с пенальти в концовке встречи #ЗенитХимки#МАТЧПРЕМЬЕР pic. twitter. com/vKzenHyGQH – МАТЧ ПРЕМЬЕР July 25, 2020 – Но сейчас у арбитра есть помощники VAR, которые всегда могут его поправить.

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Политика Посол Киева в США послушал в баре Нью-Йорка, что говорят об Украине Ельченко отметил, что история вокруг импичмента Дональду Трампу повлияла на украино-американские отношения, но при этом Киеву удалось сохранить двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.

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Происшествия Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.