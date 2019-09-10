Экономика
КоммерсантъМеждународный туризм в первом полугодии вырос на 4%
По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%. Значительную часть международного турпотока по-прежнему обеспечивают граждане Китая, их число поездок за рубеж, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло за полгода на 14%.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
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Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
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Woman.ru 06:32
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В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
Piter.tv 03:12
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Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече
Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
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Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
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Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
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Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дни.ру вчера в 11:54
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СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Экономика
Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард
Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
Эксперт рассказал, чем опасна милитаризация Прибалтики для России
Милитаризация Прибалтики, втягивание Финляндии и Швеции в орбиту военно-политических приготовлений НАТО вызывает военно-политическую, информационную перестройку в России, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
РИА Новости 07:02
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Театры
В Казани начались гастроли Малого театра
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Экономика
ЦБ разместил купонные облигации 25-го выпуска на 200 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 25-го выпуска на 199 млрд. 999,997 млн. рублей по номинальной стоимости.
Finam.Ru 04:31
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Политика
РАН обратится в кабмин из-за планов реорганизации научных фондов
Президиум Российской академии наук направит обращение в Правительство в связи с планами по реорганизации деятельности ведущих научных фондов: Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщает ТАСС.
Парламентская газета 06:17
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»
Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.
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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.
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Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
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В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
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Музыка
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