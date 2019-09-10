По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%. Значительную часть международного турпотока по-прежнему обеспечивают граждане Китая, их число поездок за рубеж, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло за полгода на 14%.

Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.

Политика Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.

Политика Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках» Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.

Экономика Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.

Армия и оружие Эксперт рассказал, чем опасна милитаризация Прибалтики для России Милитаризация Прибалтики, втягивание Финляндии и Швеции в орбиту военно-политических приготовлений НАТО вызывает военно-политическую, информационную перестройку в России, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Кино Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена в трех фильмах Кристофера Нолана и по себе знает, насколько тяжело сниматься в костюме Темного рыцаря целый день.

Экономика ЦБ разместил купонные облигации 25-го выпуска на 200 млрд рублей Банк России разместил купонные облигации 25-го выпуска на 199 млрд. 999,997 млн. рублей по номинальной стоимости.

Экономика МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Политика РАН обратится в кабмин из-за планов реорганизации научных фондов Президиум Российской академии наук направит обращение в Правительство в связи с планами по реорганизации деятельности ведущих научных фондов: Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщает ТАСС.

Космос Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз» Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.

Общество Замглавы РЭО рассказал об успехах мусорной реформы в Подмосковье «У Подмосковья есть электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько региональных операторов, активно создается новая инфраструктура», — рассказал Духин телеканалу «360».

Общество Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.

Политика В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.

Футбол «Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.