Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМеждународный туризм в первом полугодии вырос на 4%

По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%. Значительную часть международного турпотока по-прежнему обеспечивают граждане Китая, их число поездок за рубеж, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло за полгода на 14%.
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ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие

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ООН: турпоток в мире вырос на 4% за первое полугодие 2019 года

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