Экономика
КоммерсантъМеждународный туризм в первом полугодии вырос на 4%
По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%. Значительную часть международного турпотока по-прежнему обеспечивают граждане Китая, их число поездок за рубеж, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло за полгода на 14%.
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин
39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Гендиректора «Дождя» допросили в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Хоккей
Исполнительный директор «Нефтяника» перешел на работу в «Ак Барс»
В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, им назначен бывший исполнительный директор «Нефтяника» Мансур Усманов, cообщается на официальном сайте казанского клуба.
Спорт-Экспресс 06:03
Политика
Песков сравнил скорость расследования в отношении оппозиции и полиции
Перекоса в скорости расследования дел против активистов и полицейскими, которые допустили нарушения, нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:39
Политика
Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никогда не видел чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Авто
Toyota выводит на рынок внедорожник Fortuner TRD Sportivo
Японская компания Toyota в скором времени приступит к продажам обновленной модели внедорожника Toyota Fortuner TRD Sportivo.
Faktom 01:48
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника
На Урале школьник погиб под упавшими на него футбольными воротами. Проверку по данному факту уже начали правоохранительные органы.
Российская газета 05:28
Кино
Архангельская область станет столицей большого кино
Площадками киносмотров и мероприятий станут кинотеатры, музеи, культурные и образовательные учреждения области.
Ревизор.ру 05:06
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Общество
Больше половины кировчан соглашаются работать за «серую» зарплату
Отдельно в исследовании был отмечен Киров. 52% рабочих кировчан согласны получать «серую» зарплату.
Gorodkirov.ru 03:37
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения об ударах РФ по Идлибу
Ранее в ряде западных изданий появилась информация о том, что российские самолеты якобы нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрат.
Российская газета 06:54
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Экономика
Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине
Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Политика
Главу Сената Испании уличили в плагиате
Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.
News.ru 02:46
Здоровье
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
URA.Ru 02:15