с чего всё началось

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный туризм вырос на 4% за первое полугодие

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Авто Mercedes-Benz представит новый ESF во Франкфурте Mercedes-Benz представит свою новую концепцию ESF 2019 во Франкфурте-на-Майне как новейшую в длинной линейке экспериментальных автомобилей в рамках продолжающегося проекта в области развития передовых технологий безопасности.

Происшествия Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

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Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.