Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМеждународный туризм вырос на 4% за первое полугодие

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
В докладе
, приуроченном к открывшейся в Санкт-Петербурге Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), отмечается, что с января по июнь текущего года по всему миру было 671 млн прибытий туристов (ночующих посетителей, в терминологии ЮНВТО).
Коммерсантъ07:00

Подробнее о событии

Международный турпоток вырос на 4% в первой половине 2019 года

RT на русском04:59

Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%

Коммерсантъ07:00

Турпоток в мире за 6 месяцев 2019 г вырос на 4%, показав замедление темпов роста

ПРАЙМ01:24

Международный туризм вырос на 4% за первое полугодие

ГЛАС.RU03:48

ООН сообщила о росте международного туризма

Мой Брянск02:36

ООН: турпоток в мире вырос на 4% за первое полугодие 2019 года

Travel Russian News04:50

Россияне стали оставлять за границей меньше денег

ТурДом10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
Технологии

McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Спорт

Сборная Европы лидирует в легкоатлетической встрече с США

Команда Европы лидирует после первого дня соревнований в матчевой легкоатлетической встрече со сборной США, которая проходит в Минске.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Культура

Элтон Джон обошел Кремль по числу яиц Фаберже

Коллекция пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже, принадлежащая британскому музыканту Элтону Джону может оказаться больше, чем в музеях Московского кремля.
Культуромания 14:03
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service 02:33
Политика

Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США

Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Хоккей

Евгений Малкин хочет продлить контракт с «Питтсбургом»

Вести.Ru 12:10
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Футбол

Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга

Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.
Нева Спорт 16:45
Футбол

Мхитарян объяснил, почему покинул Англию

Евро-футбол.ру 07:49
Авто

Mercedes-Benz представит новый ESF во Франкфурте

Mercedes-Benz представит свою новую концепцию ESF 2019 во Франкфурте-на-Майне как новейшую в длинной линейке экспериментальных автомобилей в рамках продолжающегося проекта в области развития передовых технологий безопасности.
SpeedMe вчера в 14:00
Происшествия

Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
Интерфакс 13:56
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV

Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Экономика

Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября

Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
RT на русском вчера в 05:31
Политика

«Газпром» активизирует геологоразведку для поставок газа в Китай

«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи.
News.ru 08:49
Общество

Шведский учёный предложил употреблять в пищу человеческое мясо

Life.ru вчера в 22:26
Общество

Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»

В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Культура

Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Армия и оружие

Российские Су-35 экстренно подняты для перехвата израильских самолётов

Как сообщает военный портал Avia.pro, сегодня с авиабазы «Хмеймим» были оперативно подняты в воздух истребители Су-35С ВКС Российской Федерации.
ГЛАС.RU 10:21
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.
Вести.Ru 08:55
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Авто

Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским

Газета.Ru 16:02
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Всемирная туристская организация
Специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. ЮНВТО действует на основании Устава и прилагаемых к нему Финансовых правил, вступивших в силу 2 января 1975 года и занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Ведущая международная организация в сфере туризма.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное