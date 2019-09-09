Экономика
ГЛАС.RUМеждународный туризм вырос на 4% за первое полугодие
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В докладе, приуроченном к открывшейся в Санкт-Петербурге Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), отмечается, что с января по июнь текущего года по всему миру было 671 млн прибытий туристов (ночующих посетителей, в терминологии ЮНВТО).Коммерсантъ07:00
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