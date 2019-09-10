Экономика
ГЛАС.RUМеждународный туризм вырос на 4% за первое полугодие
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Политика
Суд Харькова отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Суд в Харькове отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект советского маршала Георгия Жукова.
News.ru 09:16
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Финансы
Золото может подорожать до рекорда в ближайшие два года, считают аналитики Citigroup
Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году на уровне $1921,17 на тройскую унцию.
Финмаркет 10:42
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Политика
В Госдуме стартовала осенняя сессия
Госдума начала работу в рамках осенней сессии нижней палаты парламента, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 05:32
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Футбол
Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии
Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
LiveSport.ru 10:19
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
Телепрограмма 05:27
Музыка
Билли Айлиш стала участницей программы «Вечерний Ургант»
ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
Ореанда-Новости 09:36
Общество
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
Комсомольская правда 10:52
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Экономика
На Универсиаду из областного бюджета планируют выделить 14 миллиардов
С учетом 2023 года, область может выделить более 14 млрд рублей.
It`s My City 10:24
Технологии
Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу
Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.
Ведомости 10:26
Финансы
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Происшествия
Петербургский суд оставил в России азербайджанского блогера
Эльвин Исаев, критиковавший власть в родном Азербайджане, сможет остаться в России, суд отменил решение о выдворении блогера из страны.
Piter.tv 08:43
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Футбол
Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»
Азар после перехода из «Челси» в мадридский клуб еще не выходил на поле в официальных играх.
Sports.ru 03:44
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10