Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМеждународный туризм вырос на 4% за первое полугодие

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%

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Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
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