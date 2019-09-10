Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила данные, согласно которым за первое полугодие 2019 года в мире увеличились туристические поездки на 4% и достигли отметки 671 миллиона, такой показатель оказался на 30 миллионов поездок выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный туризм вырос на 4% за первое полугодие

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