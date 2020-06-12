Политика
Газета.RuВ МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры. Глава ассамблеи МУС Квон О Гон считает принятые Трампом меры беспрецедентными. По его мнению, они подрывают стремление суда бороться с безнаказанностью.
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