Политика
ИзвестияМеждународный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
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Международный уголовный суд ответил на санкции США: беспрецедентная атака
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