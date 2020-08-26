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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.В источнике
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Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 2413:04
ТАСС

Пожар в многоэтажке в Керчи полностью ликвидирован

ТАСС12:35
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новости10:51
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформ11:03
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крым11:23
КП - Крым

Последствия пожара в многоэтажке в Керчи: Женщина получила 60% ожогов тела

КП - Крым11:56
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИА12:55

«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» в матче чемпионата России
Вести.Ru13:25

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Веснавчера в 15:22
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Жулин прокомментировал возможное отстранение Косторной

По мнению серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха, если бы в фигурном катании существовали трансферные окна, Косторную следовало дисквалифицировать на сезон за смену тренера вне трансферного периода.
Спорт день за днемвчера в 09:28
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10