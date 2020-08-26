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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.В источнике
Подробнее о событии
Город24

Власти Керчи решают вопрос временного размещения жителей после взрыва в многоэтажке

Город24вчера в 13:31
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новостивчера в 10:51
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИАвчера в 12:55
ТАСС

Жильцов соседнего дома эвакуируют после взрыва в многоэтажке Керчи

ТАССвчера в 16:47
Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 24вчера в 13:04
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформвчера в 11:03
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крымвчера в 11:23

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
РБК17:37
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Семью донского депутата Руденко сняли с самолета за дебош

Депутата заксобрания Ростовской области, единоросса Валентину Руденко вместе с родственниками сняли с самолета после конфликта с другими пассажирами, передают РЕН ТВ и Пятый канал со ссылкой на источники.
161.ruвчера в 11:20
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В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
RT на русском17:20
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Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47

Госдума просит Минздрав разъяснить необходимость вакцинации учителей от коронавируса

Председатель комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев намерен разобраться, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей.
Московский Комсомолец17:27
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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