Еврокомиссар ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган направил прошение о своей отставке после скандала с нарушением им правил по COVID-19 в ходе поездки в Ирландию, указывается в его заявлении.