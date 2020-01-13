Политика

RT на русскомRT на русскомМежливийские переговоры окончились без подписания соглашения

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — констатировал советник по информации главы ливийского парламента. Ранее в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.
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Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Коммерсантъ10:49

СМИ: соглашение между ливийскими сторонами предполагает бессрочное прекращение огня

ТАСС11:03

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Известия10:49

Переговоры между сторонами конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Эхо Москвы11:04

Переговоры по Ливии завершились без подписания договора о прекращении огня

Газета.Ru10:46

Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения

RT на русском10:43

Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

РИА Новости10:36
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