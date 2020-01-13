Политика
RT на русскомМежливийские переговоры окончились без подписания соглашения
«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — констатировал советник по информации главы ливийского парламента. Ранее в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.
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Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Бывший депутат Рады устроил скандал в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко в прямом эфире шоу «60 минут» устроил скандал из-за слов украинского экс-парламентария Рефата Чубарова, который предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Авто
Volkswagen готовит для России новый бюджетный кроссовер
Примечательно, что название для недорогого кроссовера для рынка РФ пока не утверждено.
Экономика
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.
Гаджеты
Новый флагманский смартфон OnePlus получит дисплей 120 Гц
Китайский производитель OnePlus заявил, что его следующий флагманский смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Авто
Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке
Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Происшествия
На авиабазе в Германии обнаружены мертвыми двое американских солдат
Тела двух американских военнослужащих найдены на авиабазе Spangdahlem, расположенной на западе Германии, сообщает агентство DPA.
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Происшествия
Литвинова прокомментировала наезд на нее машины
Актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала в своем Instagram инцидент на Тверском бульваре в Москве, где ее на пешеходном переходе сбила машина.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
Экономика
«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд
Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Политика
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
Армия и оружие
В Пентагоне отмечают угрозу конкуренции со стороны России и Китая
Представители Пентагона заявили об угрозе со стороны России и Китая.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Экономика
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Общество
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Политика
Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.