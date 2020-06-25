Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruМежмуниципальное сообщение в Краснодарском крае возобновится с 27 июня

По сообщению правительства Краснодарского края, губернатор региона Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил, что межмуниципальное транспортное сообщение возобновится 27 июня.
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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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