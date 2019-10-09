Армия и оружие
Lenta.ruМи-35 снес трибуны на военном параде
Отмечается, что вертолет принимал участие в параде, приуроченном к празднованию 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. Как видно на кадрах, Ми-35 летит вслед за марширующими военными мимо трибун.
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Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Футбол
Тедеско согласовал личный контракт со «Спартаком»
Немецкий специалист Доменико Тедеско согласовал условия личного контракта с футбольным клубом "Спартак".
Soccer.ru 05:55
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Здоровье
В Томской области от укусов клещей пострадали 22,5 тыс. человек
Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, с присасыванием клещей по данным на 7 октября обратились 22 515 человек, в том числе 4394 детей.
REGNUM вчера в 20:13
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Гаджеты
«Убийца Xiaomi» получит два аккумулятора
Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.
iXBT.com вчера в 04:39
Политика
Украинским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить прорывавшихся к Золотому радикалов
На блокпосту в городе Кременная в Луганской области произошло столкновение между сотрудниками полиции и украинскими радикалами, пытавшимся проехать в Золотое, где должно было состояться разведение вооруженных формирований Украины и ЛНР, сообщает Hromadske.
Росбалт 06:45
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Хоккей
Генменеджер: кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» немного
Ярославский "Локомотив" занимается поиском нового главного тренера команды, кандидатов на эту должность немного, заявил РИА Новости генеральный менеджер хоккейного клуба Юрий Лукин.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Авто
Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA
В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
За рулем Кубань 07 октября в 07:08
Авто
Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid
Skoda Auto распространила скетч своего нового лифтбека Rapid для российского рынка и сообщила, когда ожидать дебюта.
SpeedMe 04:11
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Экономика
Кабмин предложил нефтяникам в Арктике экспериментальный налог
По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
Давыдов.Индекс 06:02
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Армия и оружие
Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах
Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся вне рамок, а также календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43