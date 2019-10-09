Армия и оружие
Lenta.ruМи-35 снес трибуны на военном параде
Отмечается, что вертолет принимал участие в параде, приуроченном к празднованию 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. Как видно на кадрах, Ми-35 летит вслед за марширующими военными мимо трибун.
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с чего всё началось
В Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как транспортно-боевой вертолёт Ми-35П российского производства разрушил трибуны со зрителями в Индонезии.Rambler News Service07:17
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Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
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Гаджеты
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Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
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В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Полицейским предъявили обвинение в пытках подозреваемого утюгом
Трое сотрудников полиции ОВД Саратовского района обвиняются в пытках подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
Saratovnews 05:30
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.
Computerworld Россия 04:55
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
Олег Касимов покинул пост главврача клинической больницы РЖД
Касимов был назначен на должность главного врача Дорожной клинической больницы в 1997 году.
Взгляд-инфо 07:07
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Экономика
Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега.
АвтоВзгляд вчера в 08:37
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
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Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Футбол
«Спортинг» хочет досрочно вернуть Хесе в «ПСЖ» из аренды
В договор между «Спортингом» и «ПСЖ» был включен пункт, согласно которому португальцы могут выкупить футболиста за 2 миллиона евро, однако клуб не планирует активировать эту опцию.
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В России будут блокировать электронную почту за запрещенную информацию
Интернет-операторы обязаны будут блокировать почтовые ящики и аккаунты пользователей в мессенджерах, если в их сообщениях окажется запрещённая информация.
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
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Армия и оружие
«Мы не убийцы, не алкаши и не наемники». Интервью с уральским бойцом ЧВК Вагнера
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Уткин: «Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»
Действующий глава московского ЦСКА Евгении Гинер потерял интерес к армейскому коллективу, такое мнение высказал популярный журналист Василий Уткин.
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