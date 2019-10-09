с чего всё началось

Отмечается, что вертолет принимал участие в параде, приуроченном к празднованию 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. Как видно на кадрах, Ми-35 летит вслед за марширующими военными мимо трибун.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Недвижимость В России подорожала аренда жилья По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Гаджеты Создатель Android показал Essential Phone 2 Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Происшествия Полицейским предъявили обвинение в пытках подозреваемого утюгом Трое сотрудников полиции ОВД Саратовского района обвиняются в пытках подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Экономика Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Здоровье Олег Касимов покинул пост главврача клинической больницы РЖД Касимов был назначен на должность главного врача Дорожной клинической больницы в 1997 году.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Экономика Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Авто Почему не надо менять моторное масло каждые 15 000 км пробега В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика США обвинили российскую компанию во вмешательстве в выборы 2016 года Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США опубликовал доклад по итогам расследования дела о возможном вмешательстве из-за рубежа в выборы президента, сообщает ТАСС.

Футбол «Спортинг» хочет досрочно вернуть Хесе в «ПСЖ» из аренды В договор между «Спортингом» и «ПСЖ» был включен пункт, согласно которому португальцы могут выкупить футболиста за 2 миллиона евро, однако клуб не планирует активировать эту опцию.

Общество В России будут блокировать электронную почту за запрещенную информацию Интернет-операторы обязаны будут блокировать почтовые ящики и аккаунты пользователей в мессенджерах, если в их сообщениях окажется запрещённая информация.