с чего всё началось

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает слишком низко над площадью, воздушными потоками поднимая облака пыли и разрушая временные конструкции трибун.

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Футбол Дембеле дисквалифицирован на два матча. Он пропустит Эль Класико Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с «Севильей» (4:0). 22-летний француз не сыграет против «Эйбара» 19 октября и в Эль Класико с «Реалом» 26 октября.

Кино Пермский актёр сыграет бандита в фильме по комиксу «Майор Гром» Стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов сыграет роль главаря в новом супергеройском фильме, основанном на серии комиксов о майоре Громе российского издательства.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Футбол Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.

Общество Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех В России туалеты на железнодорожных вокзалах городов станут бесплатными для всех.

Энергетика «Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Происшествия Пытавшим подозреваемого саратовским полицейским предъявлено обвинение Следователи региональный СУ СКР предъявили обвинение в превышении должностных полномочий троим сотрудникам МО МВД России «Саратовский» - их подозревают в применении пыток к подозреваемому.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Экономика В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Политика Против Порошенко завели новое дело Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Шоу-бизнес 44-летняя Натали Имбрулья родила первенца Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.

Армия и оружие Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30 Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Наука Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Общество Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.