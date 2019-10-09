с чего всё началось

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает слишком низко над площадью, воздушными потоками поднимая облака пыли и разрушая временные конструкции трибун.

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Армия и оружие Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке США, отказавшись поддерживать курдов в Сирии, предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».

Космос Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Происшествия В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Киберспорт Blizzard лишили профессионального киберспортсмена награды Сами Blizzard пока хранят молчание — никакого официального ответа на реакцию со стороны игроков нет.

Шоу-бизнес Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.

Политика Россия захотела помочь в изучении роли Украины в деле MH17 В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга», которого передали России в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Общество Электронную почту россиян предложили блокировать 1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

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Политика Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.

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Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Киберспорт В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС С 10 октября игроки на РС смогут принять участие в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.