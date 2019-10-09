Армия и оружие
ИзвестияМи-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает слишком низко над площадью, воздушными потоками поднимая облака пыли и разрушая временные конструкции трибун.
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с чего всё началось
В Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как транспортно-боевой вертолёт Ми-35П российского производства разрушил трибуны со зрителями в Индонезии.Rambler News Service07:17
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