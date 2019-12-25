Происшествия

BFM.ruBFM.ruМи-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости. Всего на борту находились 29 человек, пострадали три человека.
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Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

ТАСС02:15

Попал в снежный вихрь. Завалившийся на бок вертолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

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Вертолет перевозил вахтовиков: появились первые подробности происшествия

НГС2401:19

В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Newslab.ru01:33

В МЧС рассказали о повреждениях у жестко севшего под Красноярском Ми-8

Интерфакс02:07

Выросло число пострадавших при падении на бок вертолета Ми-8

Lenta.ru02:16
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Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Транспорт

Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию

Первый поезд возрожденного маршрута № 7 Санкт-Петербург - Севастополь прибыл к месту назначения точно по расписанию, в 09.25 утра.
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«Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год

Перед Новым годом россияне чаще всего искали подарки для детей, но больше всего тратили на подарки взрослым, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», с которым ознакомился РБК.
РБК 01:01
Кино

Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия

Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
REGNUM 23 декабря в 15:28
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
Хоккей

ЦСКА одолел «Металлург» и одержал шестую победу подряд

Газета.Ru вчера в 14:00
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов

ToDay News Ufa вчера в 04:52
Происшествия

В Венгрии трагически погибла известная российская пианистка

В Венгрии в результате несчастного случая скончалась российская пианистка Элина Валиева.
МИР 24 вчера в 23:11
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Политика

Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 вчера в 07:33
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
ИА Новороссия вчера в 12:39
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Транспорт

На «фиолетовой» ветке московского метро пассажир упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути.
Росбалт 00:12
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 23 декабря в 22:53
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

Назарбаев рассказал, чем его поразил Путин при знакомстве

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, чем его поразил президент России Владимир Путин при их знакомстве, которое состоялось 20 лет назад.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес

Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ

86-летнюю актрису Галину Волчек, которая лежит в реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
ТВ Центр вчера в 04:14
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
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Технологии

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

МонаВиста вчера в 00:21
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Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.
Lenta.ru вчера в 03:26
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