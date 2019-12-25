Происшествия
BFM.ruМи-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости. Всего на борту находились 29 человек, пострадали три человека.
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Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Транспорт
Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию
Первый поезд возрожденного маршрута № 7 Санкт-Петербург - Севастополь прибыл к месту назначения точно по расписанию, в 09.25 утра.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год
Перед Новым годом россияне чаще всего искали подарки для детей, но больше всего тратили на подарки взрослым, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», с которым ознакомился РБК.
Кино
Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия
Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Хоккей
ЦСКА одолел «Металлург» и одержал шестую победу подряд
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов
Происшествия
В Венгрии трагически погибла известная российская пианистка
В Венгрии в результате несчастного случая скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Политика
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Транспорт
На «фиолетовой» ветке московского метро пассажир упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути.
Транспорт
РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
Назарбаев рассказал, чем его поразил Путин при знакомстве
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, чем его поразил президент России Владимир Путин при их знакомстве, которое состоялось 20 лет назад.
Шоу-бизнес
Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ
86-летнюю актрису Галину Волчек, которая лежит в реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири
Происшествия
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.