Происшествия

BFM.ruBFM.ruМи-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости. Всего на борту находились 29 человек, пострадали три человека.
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Крушение вертолета в Эвенкии: первое фото с места ЧП

НГС2401:19

В МЧС рассказали подробности падения вертолета Ми-8

ТВК03:15

В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Newslab.ru01:33

Все искорежено, лопасти переломаны. После крушения вертолета в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

КП - Красноярск03:20

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

РИА Новости02:54

Вертолеты семейства Ми-8. История и характеристики

ТАСС03:39

В аварию на Ми-8 попали сотрудники «Славнефти»

Интерфакс03:29
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Транспорт

В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России

RT на русском 03:30
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Радио Sputnik вчера в 06:45
Происшествия

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости вчера в 03:20
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Происшествия

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.
Lenta.ru 03:38
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Политика

Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Lenta.ru вчера в 21:36
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском 23 декабря в 11:25
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
ТАСС вчера в 21:23
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

Сербия завершила на своём участке укладку труб газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 03:12
Религия

Католики отметили Рождество Христово

ГТРК Калуга 02:12
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