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МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик B-1B ВВС США

Российский истребитель вылетал для сопровождения американского бомбардировщика над Японским морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
РИА Новости
"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", — говорится в сообщении.
РИА Новости
В Национальном центре управления обороной добавили, что полет российского МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Lenta.ru
Нарушения государственной границы России не допущено.
RT на русском

Подробнее о событии

МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик
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МиГ-31 ВКС РФ сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик B-1B
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МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик B-1B ВВС США
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