"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", — говорится в сообщении.
Телеведущий и доктор Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса групп риска, а именно пожилых и хронически больных людей.
Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.