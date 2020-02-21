Общество

Piter.tvPiter.tvМиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке. Об этом RT сообщил представитель Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко. На данный момент разработчики уже внедряют технологию в самолеты.
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Беспилотная посадка МиГ-35: похожая система уже существует

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МиГ-35 научат беспилотной посадке

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Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

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В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
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Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

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Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

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Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
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Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
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Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян

Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
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Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
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Певица Валерия создаст женскую политическую партию

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Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
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Политика

В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград

После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
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Актёр Павел Прилучный собирается похудеть до 39 килограммов ради роли

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Врач рассказала, кому нельзя есть блины

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«ВКонтакте» открыла второй офис в центре Петербурга

Компания "ВКонтакте" открыла второй офис в Санкт-Петербурге в связи с увеличивающимся штатом сотрудников, сообщили в пресс-службе организации в пятницу.
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В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
ТАСС 09:24
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Жители Норвегии в каменном веке питались тяжёлыми металлами

Специалисты изучили химических состав костей рыб и животных, обнаруженных на острове Варангер и пришли к выводу, что пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации тяжёлых металлов, которые опасны для здоровья.
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