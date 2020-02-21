Общество
Piter.tvМиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 научат беспилотной посадке. Об этом RT сообщил представитель Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко. На данный момент разработчики уже внедряют технологию в самолеты.
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Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Футбол
«Бешикташ» отказался от выкупа Кариуса у «Ливерпуля»
По информации The Athletic, "Бешикташ" отказался от выкупа голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Происшествия
Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей
«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Политика
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США
Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
Политика
Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян
Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Общество
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Политика
В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград
После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
Кино
Актёр Павел Прилучный собирается похудеть до 39 килограммов ради роли
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от блинов.
Общество
«ВКонтакте» открыла второй офис в центре Петербурга
Компания "ВКонтакте" открыла второй офис в Санкт-Петербурге в связи с увеличивающимся штатом сотрудников, сообщили в пресс-службе организации в пятницу.
Общество
В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
Наука
Жители Норвегии в каменном веке питались тяжёлыми металлами
Специалисты изучили химических состав костей рыб и животных, обнаруженных на острове Варангер и пришли к выводу, что пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации тяжёлых металлов, которые опасны для здоровья.