Общество
Российская газетаМиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, инженеры компании "МиГ" запатентовали систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку.
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Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Экономика
Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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Назвали самые желанные автомобили россиян
Политика
Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»
Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Армия и оружие
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Экономика
Прибыль «ФосАгро» за 2019 год снизилась на 11%
Рост показателя за год был ослаблен рекордно низкими ценами в 4 квартале 2019 года, в результате EBITDA за 4 квартал 2019 года снизилась на 39,7% к аналогичному периоду прошлого года до 11,2 млрд рублей ($176 мл).
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Общество
Разработанная «Мерседесом» система DAS будет запрещена с 2021 года
Инновационная система DAS (Dual Axis Steering – двухосное управление), разработанная «Мерседесом», будет запрещена в 2021 году.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
В России социальные пенсии вырастут на 6,1%
Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
Культура
Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Происшествия
В Дагестане задержан замруководителя управления Росимущества
Вчера, 20 февраля, в Махачкале на рабочем месте был задержан заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаб Усманов.
Футбол
Федор Погорелов: «На „Газпром Арене“ присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал Sports.ru об экскурсиях, которые он ведет на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Общество
Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом
В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
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