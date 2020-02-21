Общество

Российская газетаРоссийская газетаМиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, инженеры компании "МиГ" запатентовали систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Российская газета03:48

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

РИА Новости02:26

МиГ-35 сможет сам заходить на посадку в сложных метеоусловиях

ТАСС02:28

МиГ-35 получил возможность беспилотной посадки

News.ru02:41

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

RT на русском02:20

Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

Москва 2401:23

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Известия01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Экономика

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Интерфакс 02:08
Авто

Назвали самые желанные автомобили россиян

Автоновости дня 05:04
Политика

Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»

Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Деловое.ТВ 04:15
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Экономика

Прибыль «ФосАгро» за 2019 год снизилась на 11%

Рост показателя за год был ослаблен рекордно низкими ценами в 4 квартале 2019 года, в результате EBITDA за 4 квартал 2019 года снизилась на 39,7% к аналогичному периоду прошлого года до 11,2 млрд рублей ($176 мл).
Finam.Ru 04:05
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
RT на русском 19 февраля в 13:30
Общество

Разработанная «Мерседесом» система DAS будет запрещена с 2021 года

Инновационная система DAS (Dual Axis Steering – двухосное управление), разработанная «Мерседесом», будет запрещена в 2021 году.
Sports.ru 04:33
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

В России социальные пенсии вырастут на 6,1%

Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
RuNews24.ru 19 февраля в 10:01
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Культура

Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС 19 февраля в 11:32
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев

Kleo.ru 04:47
Происшествия

В Дагестане задержан замруководителя управления Росимущества

Вчера, 20 февраля, в Махачкале на рабочем месте был задержан заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаб Усманов.
Коммерсантъ 03:49
Футбол

Федор Погорелов: «На „Газпром Арене“ присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал Sports.ru об экскурсиях, которые он ведет на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Sports.ru 03:12
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
REGNUM 00:20
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Общество

Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом

В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
Аргументы недели 01:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-35
Боевой самолёт
Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное