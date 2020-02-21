Общество

ИзвестияИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Российская газета03:48

МиГ-35 сможет сам заходить на посадку в сложных метеоусловиях

ТАСС02:28

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

RT на русском02:20

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

РИА Новости02:26

Российский истребитель МиГ-35 научили заходить на посадку в беспилотном режиме

ТК Звезда01:23

Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

Москва 2401:23

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Известия01:16
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Политика

Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 03:34
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости вчера в 06:29
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Политика

Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти.
РБК 02:16
Общество

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе.
РИА Новости 03:26
Политика

Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Lenta.ru 02:21
Культура

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
РИА Новости 03:56
Армия и оружие

Минобороны Турции не запрашивало у Вашингтона ЗРК Patriot для Идлиба

Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие власти попросили у Вашингтона разместить две батареи на южной границе страны, чтобы «сдерживать Россию в Идлибе» и при необходимости отвечать на атаки сирийской армии.
ПолитРоссия вчера в 11:00
Спорт

Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Газета.Ru 03:01
Общество

Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

В конце января Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный.
Интерфакс 02:28
Происшествия

Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Lenta.ru вчера в 18:21
Гаджеты

Предполагаемый iPhone 9 появился на видео

The GEEK 19 февраля в 16:17
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Piter.tv 00:23
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Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Lenta.ru 03:37
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru 19 февраля в 06:30
Транспорт

С апреля в Крым начнут ходить поезда по новым маршрутам

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