Общество
ИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).РИА Новости02:26
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