Общество

ИзвестияИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
РИА Новости02:26

Подробнее о событии

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

РИА Новости02:26

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

RT на русском02:20

Российский истребитель МиГ-35 научили заходить на посадку в беспилотном режиме

ТК Звезда01:23

МиГ-35 получит систему беспилотной посадки

Профиль01:59

Российские «МиГ» смогут садиться и без пилота — пресс-служба корпорации

Красная весна02:05

Истребитель МиГ-35 оснастили технологией беспилотной посадки

Москва 2401:23

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Известия01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
РИА Новости вчера в 23:15
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, как считает диетолог и специалист по пищевой зависимости Иван Алименко, информацию о тяжких последствиях для любителей энергетиков распространяют, по большей части, «конкурирующие фирмы».
ToDay News Ufa вчера в 01:54
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Общество

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Политика

Опрос выявил отношение поляков к Красной армии

Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Взгляд.ру 02:05
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Политика

Глава Минздрава Украины проведет карантин вместе с эвакуированными

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась прожить две недели вместе с эвакуированными из Уханя украинцами на фоне протестов жителей страны.
Городовой 01:23
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания вчера в 00:50
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 20:41
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Армия и оружие

Турция против России: победу добудет авиация

В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным.
Утро.ru 00:08
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».
РБК вчера в 23:33
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

Интерфакс 01:35
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
Политика

Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки.
Газета.Ru 00:34
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
РИА Новости 01:03
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-35
Боевой самолёт
Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное