Общество

ИзвестияИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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Беспилотная посадка МиГ-35: похожая система уже существует

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Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

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МиГ-35 сможет сам заходить на посадку в сложных метеоусловиях

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МиГ-35 научат беспилотной посадке

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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

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