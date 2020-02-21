Общество
ИзвестияМиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. О разработке соответствующей технологии сообщили в пятницу, 21 февраля, в корпорации «МиГ», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Происшествия
Замминистра имущественных отношений Мурманска пойман на взятке
Мужчина получил вознаграждение за незаконное действия на государственном посту Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений региона, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Общество
Госдума приняла закон об использовании материнского капитала
В соответствии с принятым законом в России семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок, получат 466 617 рублей материнского капитала.
Армия и оружие
Турция запросила у США оружие для борьбы с Россией
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Экономика
Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Общество
Валерия планирует зарегистрировать партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
Футбол
Жозе Моуринью увидел детей, болеющих за «Тоттенхэм». Его реакция бесценна
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время пресс-конференции увидел детей, болеющих за его команду, и не смог скрыть умиления.
Игры
На Tokyo Game Show 2020 покажут PlayStation 5 и Xbox Series X
Организаторы Tokyo Game Show 2020 объявили, что на выставке покажут консоли следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщил портал Twinfinite.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Здоровье
Федеральный центр СПИДа: ситуация с ВИЧ в России не стабилизировалась
Вопреки заявлениям Минздрава ситуация с заражением ВИЧ в России не стабилизировалась и не имеет тенденции к снижению.
Экономика
На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
Цена на газ для украинских потребителей могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев и Москва не подписали новый контракт на транзит, заявил в Верховной раде премьер-министр Алексей Гончарук.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
«Металлург» победил «Нефтехимик»
«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1. Победной оказалась шайба Томаша Филиппи.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой
Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Единоборства
Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
Общество
Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы
Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Происшествия
В МВД Украины сообщили о контролируемой ситуации в Новых Санжарах
Замминистра добавил, что ситуация полностью контролируемая правоохранителями.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Общество
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человек
Число жертв нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1921 после того, как за сутки этот показатель вырос на 132 человека, выздоровели 9128 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.