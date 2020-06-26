Общество
РБКMicrosoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов
Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело вчера в 01:55
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
Игры
The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр
CyberSport.ru вчера в 10:52
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
Шоу-бизнес
Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья
На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья.
ФАН 19:18
Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM вчера в 16:57
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Спорт
WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование агентства
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало возможный отказ от финансирования организации со стороны США.
Газета.Ru 13:23
Кино
Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 16:03
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Происшествия
На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело
В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 19:56
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Происшествия
Бывшему главе Кирова Владимиру Быкову изменили меру пресечения
До конца следствия Быкову запрещено выполнять определенные действия По данным информагенства ТАСС, Первомайский районный суд города Кирова изменил меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве Владимира Быкова.
Новый вариант вчера в 10:19
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Общество
Путин поздравил российских выпускников школ и вузов
Москва, 27 июня 2020, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля.
REGNUM 17:44
Здоровье
В Швеции раскритиковали ВОЗ из-за «неверной интерпретации данных»
В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл критикует позицию ВОЗ из-за «абсолютно неверной интерпретации данных».
REGNUM 09:25
Наука
Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов
Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов.
UfaTime.ru 05:55