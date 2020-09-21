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Российская газета
Российская газета

Microsoft купила разработчиков популярного шутера Doom

В Bethesda Softworks разработали такие популярные игры, как The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein и многие другие.В источнике
Подробнее о событии
iXBT.com

Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт

iXBT.com09:34
Чемпионат

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media, владеющую издательством Bethesda

Чемпионат10:05
Lenta.ru

Microsoft купит создателей Fallout и DOOM

Lenta.ru10:03
Газета.Ru

Microsoft купит компанию-владельца студии компьютерных игр Bethesda

Газета.Ru10:12
3DNews

Microsoft купила ZeniMax Media и Bethesda Softworks, разработчика и издателя The Elder Scrolls, Fallout, DOOM и других серий

3DNews09:33
Игромания.ру

Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein

Игромания.ру09:21
CyberSport.ru

Microsoft приобрела компанию Bethesda — разработчиков The Elder Scrolls V: Skyrim

CyberSport.ru09:12

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Российская газета09:20
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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