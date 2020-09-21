На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.