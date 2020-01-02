Технологии
ИзвестияMicrosoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — отмечается в заявлении.
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Политика
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
Хоккей
Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией
Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Политика
МИД РФ отреагировал на убийство иранского генерала по приказу Трампа
Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани столкнуло мир с «новой реальностью», когда представителя власти иностранного государства можно ликвидировать «без соотношения с какой-либо правовой основой».
Политика
В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР
Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Армия и оружие
США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Культура
Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на русском в 2020 году
Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл, "Одиночество в сети – 2" польского писателя Януша Леона Вишневского, новая книга Стивена Кинга "Институт" и другие произведения появятся на полках российских книжных магазинов в 2020 году, сообщили РИА Новости в издательской группе "Эксмо-АСТ".
Общество
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA
Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Кино
Российские фильмы в 2019 году собрали 12,3 млрд рублей
В 2019 году доля российским фильмам удалось собрать в прокате 12,3 млрд рублей, что составило 22,1% от совокупных кассовых сборов кинотеатров страны.
Армия и оружие
Украина перебросила артиллерию к линии фронта у Луганска
Киев перебросил артиллерию к линии фронта у Луганска — в район оккупированного Счастья.
Политика
Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Экономика
Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту
Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.