Технологии

ИзвестияИзвестияMicrosoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — отмечается в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели

3DNews01 января в 08:04

В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января

Российская газета21:48

Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7

Эхо Москвы20:10

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

РИА Новости20:35

Microsoft рассказала о прекращении поддержки Windows 7

Lenta.ru21:00

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через несколько дней

Телеканал 360°21:11

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

RT на русском19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:48, Ашберн
Политика

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости 20:06
Хоккей

Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Политика

МИД РФ отреагировал на убийство иранского генерала по приказу Трампа

Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани столкнуло мир с «новой реальностью», когда представителя власти иностранного государства можно ликвидировать «без соотношения с какой-либо правовой основой».
Компания 07:51
Политика

В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР

Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Rusvesna.su 14:10
Армия и оружие

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Эхо Москвы 20:06
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК 22:16
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 22:02
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском 23:31
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости 22:04
Культура

Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на русском в 2020 году

Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл, "Одиночество в сети – 2" польского писателя Януша Леона Вишневского, новая книга Стивена Кинга "Институт" и другие произведения появятся на полках российских книжных магазинов в 2020 году, сообщили РИА Новости в издательской группе "Эксмо-АСТ".
РИА Новости 19:18
Общество

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 22:29
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Актуальные Новости 08:13
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ 14:48
Кино

Российские фильмы в 2019 году собрали 12,3 млрд рублей

В 2019 году доля российским фильмам удалось собрать в прокате 12,3 млрд рублей, что составило 22,1% от совокупных кассовых сборов кинотеатров страны.
Культуромания 11:10
Армия и оружие

Украина перебросила артиллерию к линии фронта у Луганска

Киев перебросил артиллерию к линии фронта у Луганска — в район оккупированного Счастья.
Rusvesna.su 13:00
Шоу-бизнес

Озвучивший Си-Джея в San Andreas рэпер ответил на слухи о GTA 6

iReactor 20:02
Политика

Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.
Взгляд.ру 16:52
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС 21:33
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 01 января в 02:53
Происшествия

В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
ТАСС 23:00
Происшествия

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Газета.Ru 04:08
Экономика

Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту

Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране.
Известия 11:09
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное