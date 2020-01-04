Технологии
RT на русскомВ Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — приводит РИА Новости сообщение компании.
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Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
США подтвердили ликвидацию генерала иранского КСИР в Багдаде
Целью удара был убитый командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Происшествия
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-12 разбился через пять минут после вылет из аэропорта Эль-Генейна, столицы провинции Западный Дарфур.
Технологии
Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов
В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Курганской области
Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганской области.
Космос
5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной
Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Экономика
Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Происшествия
В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека
В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Хоккей
Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией
Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Политика
Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова поделилась кадрами отпуска с возлюбленным из Голливуда
Аглая Тарасова уехала в путешествие по Новой Гвинее в компании своего возлюбленного — Даррена Аронофски.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.