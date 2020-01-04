Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — приводит РИА Новости сообщение компании.

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Технологии Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.

Армия и оружие Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.

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Технологии Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.

Экономика Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Политика Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.