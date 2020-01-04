Технологии

RT на русскомRT на русскомВ Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — приводит РИА Новости сообщение компании.
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Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели

3DNews01 января в 08:04

Microsoft рассказала о прекращении поддержки Windows 7

Lenta.ru21:00

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Комсомольская правда20:31

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

РИА Новости20:35

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

RT на русском19:17

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через несколько дней

Телеканал 360°21:11

В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января

Российская газета21:48
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Армия и оружие

США подтвердили ликвидацию генерала иранского КСИР в Багдаде

Целью удара был убитый командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Технологии

Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
iXBT.com 11:58
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM 21:45
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Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Армия и оружие

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 16:59
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Эхо Москвы 20:06
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-12 разбился через пять минут после вылет из аэропорта Эль-Генейна, столицы провинции Западный Дарфур.
Российская газета вчера в 16:09
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com 07:16
Армия и оружие

Военнослужащие ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»

Gazeta.SPb 21:44
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
NewInform 15:42
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Курганской области

Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганской области.
RT на русском вчера в 08:12
Космос

5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной

Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Хайтек+ 08:20
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия

В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека

В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.
Волга Ньюс 14:27
Общество

Метеоритный дождь Квадрантиды будет виден в России

BFM.ru 13:39
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 16:10
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
Спорт

В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

Красная весна 06:05
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM вчера в 03:33
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Хоккей

Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Политика

Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика сегодня 13:01
Шоу-бизнес

Аглая Тарасова поделилась кадрами отпуска с возлюбленным из Голливуда

Аглая Тарасова уехала в путешествие по Новой Гвинее в компании своего возлюбленного — Даррена Аронофски.
7Дней.ру вчера в 09:00
Энергетика

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
РБК 01:03
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 01 января в 03:11
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