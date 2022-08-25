Газета.RuMicrosoft не планирует повышать цены на консоли XboxКомпания Microsoft заявила, что не планирует повышать стоимость консолей Xbox Series X/S вслед за Sony, сообщает портал Windows Central.Газета.RuТехнологический гигант сообщил об отсутствии планов на повышение цены консолей Xbox Series — цены в фунтах стерлингов, евро и долларах останутся прежними.КанобуСтоимость Xbox Series X останется на уровне $500, €500 и £450.Газета.RuПосле ухода Microsoft с отечественного рынка стоимость Xbox Series S и Series X, завозимых в Россию по параллельному импорту, начинается от 25 и 50 тыс. руб соответственно.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКанобуИА Красная ВеснаGamemag.ruПодробнее о событииMicrosoft заявила, что подорожания Xbox Series S и Xbox Series X не будет3DNewsвчера в 16:21Microsoft не планирует повышать цены на консоли XboxГазета.Ruвчера в 16:09Microsoft: цена на консоли Xbox Series не будет повышаться в ближайшее времяИА Красная Веснавчера в 15:45Повышения цен на Xbox Series X|S не планируется: Microsoft отреагировала на новость о подорожании PlayStation 5Gamemag.ruвчера в 14:42Microsoft не планирует повышать цены на свои консолиКанобувчера в 14:39Показать ещёОценить2Поделиться