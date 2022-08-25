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Microsoft не планирует повышать цены на консоли Xbox

Компания Microsoft заявила, что не планирует повышать стоимость консолей Xbox Series X/S вслед за Sony, сообщает портал Windows Central.
Газета.Ru
Технологический гигант сообщил об отсутствии планов на повышение цены консолей Xbox Series — цены в фунтах стерлингов, евро и долларах останутся прежними.
Канобу
Стоимость Xbox Series X останется на уровне $500, €500 и £450.
Газета.Ru
После ухода Microsoft с отечественного рынка стоимость Xbox Series S и Series X, завозимых в Россию по параллельному импорту, начинается от 25 и 50 тыс. руб соответственно.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Microsoft заявила, что подорожания Xbox Series S и Xbox Series X не будет
3DNewsвчера в 16:21
Microsoft не планирует повышать цены на консоли Xbox
Газета.Ruвчера в 16:09
Microsoft: цена на консоли Xbox Series не будет повышаться в ближайшее время
ИА Красная Веснавчера в 15:45
Повышения цен на Xbox Series X|S не планируется: Microsoft отреагировала на новость о подорожании PlayStation 5
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Microsoft не планирует повышать цены на свои консоли
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