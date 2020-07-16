Игры

iReactoriReactorMicrosoft отказалась от производства Xbox One X и Xbox One S

Серийное производство игровых приставок Xbox One X и Xbox One S официально остановлено. Соответствующее решение было принято американской компанией Microsoft, которая занимается выпуском консолей.
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Xbox One X всё. Microsoft прекращает производство флагманской консоли и Xbox One S All-Digital Edition

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Microsoft прекратила производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S

3DNewsвчера в 15:37
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Происшествия

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
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По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
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«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия вчера в 15:47
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Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы

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Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

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В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%

О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
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Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке

Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
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Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа

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РБК 00:00
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