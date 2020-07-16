Игры
iReactorMicrosoft отказалась от производства Xbox One X и Xbox One S
Серийное производство игровых приставок Xbox One X и Xbox One S официально остановлено. Соответствующее решение было принято американской компанией Microsoft, которая занимается выпуском консолей.
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Microsoft начала останавливать производство Xbox One X и Xbox One S без привода
CyberSport.ruвчера в 22:27
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Известия вчера в 22:01
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Запуск Qualcomm Snapdragon 875G состоится в первом квартале 2021 года
Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
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Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
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Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news 15 июля в 21:06
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
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Министр обороны Германии обвинила Россию в агрессии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Россия отстаивает свои интересы слишком агрессивно.
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CT news вчера в 10:56
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NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE
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Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
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Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
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Известия вчера в 15:47
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Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Политика
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ЗакC.Ру вчера в 10:55
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В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%
О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия вчера в 06:03
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru вчера в 18:51
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Экономика
Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа
Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.
РБК 00:00